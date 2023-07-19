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إيران قوة ردع متزايدة بوجه التهديدات.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

إيران قوة ردع متزايدة بوجه التهديدات.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، تأكيد ايران أنها وصلت الى مستوى من القوة والاقتدار لا يمكن لأي بلد أن يهددها على الإطلاق.

العالم - بانوراما

الموقف الإيراني هذا يأتي ردا على إعلان واشنطن قرارها إرسال طائرات مقاتلة جديدة وبارجة حربية الى الخليج الفارسي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان وزارة الدفاع الروسية مواصلة تقدم قواتها في مقاطعة خاركيف على محور كوبيانسك، حيث سيطرت على محطة 'مولتشانوفو' للسكك الحديد.

في المقابل اتهمت كييف موسكو بتعمد استهداف منشآت تخزين الحبوب لديها على البحر الأسود وإتلاف أطنان منها اثر انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

فيما قال مستشار الرئاسة الاوكرانية ميخايلو بودولياك إن بلاده غير مستعدة لتسوية مع روسيا لأن موسكو تسعى لتدمير الدولة الاوكرانية واستعادة 'السيطرة تماما' على الاتحاد السوفياتي السابق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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