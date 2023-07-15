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هربا من الحر.. عائلة فلسطينية تحول كهف صخري إلى بركة سباحة

هربا من الحر.. عائلة فلسطينية تحول كهف صخري إلى بركة سباحة
السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

حولت عائلة فلسطينية كهف صخري إلى بركة سباحة في بلدة بلعين غرب رام الله هربًا من الأجواء الصيفية الحارة.

العالم - فلسطين

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شاهد بالصور.. هربا من الحر.. عائلة فلسطينية تحول كهف صخري إلى بركة سباحة

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