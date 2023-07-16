شاهد.. سلسلة انفجارات إثر حريق في منشأة كيماويات في امريكا

العالم - الأميركيتان

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سكان المنطقة المحيطة بالمنشأة سجلوا سلسلة انفجارات هزت المنازل، في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشركة في بيان عبر حسابها على فيسبوك، إن مركز عمليات الطوارئ لديها يعمل مع الوكالات المعنية المحلية وعلى مستوى الولاية لمواجهة الحريق الذي اندلع بإحدى منشآتها.

وأضافت أن جميع الأشخاص في المنشأة بأمان، وأن أجهزة مراقبة الهواء لم تكشف عن أي مواد ضارة في الأجواء جراء الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من المنشأة وكمية كبيرة من الدخان في الهواء، فيما قال مسؤول محلي إنه لم يتم رصد أي تسرب لمواد كيميائية خطيرة، بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.