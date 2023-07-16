إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال صحفيتين روسيتين بارزتين

العالم - روسيا

وقالت الاجهزة الامنية الروسية في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة "RT" التلفزيونية، ووكالة "روسيا سيغودنيا للأنباء".





وأضاف: "حسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضا" .



وأوضح البيان أن "رجال الأمن احتجزوا في 14 تموز/ يوليو (الجاري) في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة ’فقرة -88’ النازيين الجدد، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحفيتين".



وتابع: "أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل (نحو 16.5 ألف دولار) عن كل عملية قتل".



وصودرت من المحتجزين "بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر"، بحسب المصدر نفسه.



فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الأوكرانية على هذه الاتهامات.