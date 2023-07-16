أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 16يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

-جمهوري اسلامي ..

تفاقم قلق الكيان الصهيوني من تزايد مؤشرات قرب إندلاع حرب أهلية شاملة .

- كيهان ..

مئآت الجنود والضباط والطيارين وعناصر القوات الخاصة ينضمون للإضرابات في الكيان الصهيوني .

- اطلاعات ..

الصين تدعو أمريكا الى الغاء إجراءات الحظر الاحادية التي تفرضها على ايران .

-جوان ..

البنتاغون يبدي قلقه من التعاون العسكري بين طهران وموسكو بسوريا لطرد القوات الأمريكية .

- ابرار..

مناورات عسكرية أمريكية صهيونية تحاكي شن حرب واسعة على حزب الله لبنان .

- خراسان ..

كتائب عزالدين القسام تكشف عن الغام وعبوات جديدة شديدة الإنفجار مضادة للدروع.

- قدس ..

أمريكا تعتزم نشر مقاتلات اف 16 في الخليج الفارسي في تشبث بسيناريو لإعادة نفوذها الضائع.

- رويش ملت ..

نواب جمهوريون يبدون قلقهم في رسالة لبايدن من فشل الحظر النفطي الأمريكي على ايران .

- سياست روز ..

ثمانون بالمئة من الفرنسيين يبدون إستياءهم من سياسات ماكرون باحدث إستطلاع للراي .

- مردم سالاري ..

الصراع بين قوى المعارضة ونتنياهو يصل الى نقطة اللاعودة في الكيانى الصهيوني .

- رسالت ..

الرئيس الروسي يؤكد ان إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو لن يجلب الأمن والسلام لها .

- آرمان ملي ..

ترامب يحذر من خطر إندلاع حرب عالمية ثلاثة بنشر أمريكا المزيد من القوات بأوروبا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن تنازل الرئيس التركي عن شروطه الخاصة بانضمام السويد لحلف الناتو في مقالها ( تنازل عملي مباشر مقابل وعود)..

يواجه الرئيس التركي اردوغان انتقادات واسعة من قوى المعارضة التي تتهمه بالتنازل عن شروطه المختلفة بشأن عضوية السويد للناتو مقابل وعود كلامية غير مضمونة ابدا في قمة الناتو الاخيرة بليتوانيا.

( إن اأردوغان فاجأ الجميع بسحب شروطه بشأن انضمام السويد للناتو مقابل وعد بإستئناف مناقشة طلب تركيا الإنضمام للإتحاد الأوروبي)

اردوغان اشترط في البداية تسليم السويد لمعارضين من حزب العمال الكردستاني لتركيا لسحب الفيتو التركي على انضمام السويد للناتو , وعاد لطرح شرط جديد يقول ان عضوية تركيا بالاتحاد الاوروبي مقابل الموافقة على عضوية السويد بالناتو .ان هناك شكوك جدية بشأن مستقبل طلب تركيا الانضمام للاتحاد الاوروبي بوجود معارضة واسعة من قبل العديد من البلدان الاعضاء فيه لانضمام تركيا . كما ان السويد التفت عمليا على شرط اردوغان الذي تنازل عمليا دون مقابل في الواقع.

2- كيهان ..

سلكت صحيفة كيهان الضوء على تصريحات خطيرة لمسؤول دولي سابق حول اليمن في تقريرها ( إعترافات غير مسبوقة )..

صرح المبعوث السابق للامم المتحدة لليمن بأن دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي استغلت اندلاع الحرب على اليمن كفرصة ذهبية لتسويق السلاح .

( المبعوث الأممي جمال بن عمر كشف النقاب عن مسارعة بلدان بمجلس الأمن لبيع السلاح لدول التحالف السعودي منذ بداية الحرب)

ويرى هذا المسؤول الدولي ان الدول الاعضاء بمجلس الامن لم تبد ارادة واقعية لوقف الحرب على اليمن كونها تمثل فرصة كبيرة لا لتسويق السلاح بصفقات ضخمة فحسب بل لاختبار مدى تاثير وفعالية اسلحتها وذخائرها الحربية باليمن على حساب الشعب اليمني.

3- سياست روز ..

في مقالها ( ماذا وراء الإشتباكات الحدودية ), كتبت صحيفة سياسة روز ..

الكيان الصهيوني كثف من تحركاته العسكرية واستفزازاته في المناطق الحدودية مع لبنان وخاصة في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة , كما اجرت القوات الصهيونية مناورات مشتركة مع القوات الامريكية في محاكاة لشن حرب على حزب الله لبنان , واعلن الكيان حالة الانذار في صفوف قواته بالجولان السوري المحتل.

( إن هذا التصعيد الصهيوني محاولة لتحويل انظار الداخل المتأجج بالتظاهرات والإضرابات نحو إحتمال إندلاع حرب بعدة جبهات)

وبعبارة اخرى ترتبط قعقعة السلاح التي يثيرها الكيان الصهيوني بمخطط لاسكات المعارضة الداخلية ضد نتنياهو والتي باتت تقترب من نقطة اللاعودة , واكثر مما ترتبط بامتلاكه اية قدرة او جرأة واقعية لخوض حرب في عدة جبهات..

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها (مخاوف الصهاينة من إندلاع حرب داخلية )..

سلطت الصحف العبرية الرئيسية الصادرة بتل ابيب الضوء على تحذيرات جديدة اطلقها رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتسوغ تتحدث عن زيادة المؤشرات التي تدل على قرب اندلاع حرب اهلية بفلسطين المحتلة .

( رئيس الكيان الصهيوني حذر في الواقع من تزايد الشروخ في المجتمع "الإسرائيلي" ومن إقتراب الصراعات الداخلية من نقطة اللاعودة )

ويرى خبراء في شؤون كيان الاحتلال ان اصرار نتياهو وحكومته اليمينية الاكثر تطرفا وعنصرية على تحديد صلاحيات القضاء هو بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل حيث تتجه الخلافات الداخلية للتحول الى صراع مصيري قد ينتهي بزوال هذا الكيان , فالاحتجاجات والاضرابات تحولت الى تسونامي داخلي خاصة بعد اضرابِ وتمرد المئآت من الجنود والضباط والطيارين على الاوامر واعلانِهِم عن ترك الخدمة العسكرية في تطورٍ قد يؤدي في حال اتساعه لانهيار المؤسسة العسكرية برمتها .

5- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( 3 آلاف خطوة أمريكية للمواجهة مع روسيا)..

رغم كل التحذيرات الروسية تواصل بلدان حلف الناتو دعمها العسكريَّ الواسعَ لاوكرانيا , وفي هذا السياق قامت امريكا وفي تطور بالغ الخطورة بارسال قنابل عنقودية محظورة دوليا لاوكرانيا خلف مبررات عجيبة .

( إن أمريكا لم تكتف بإرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا فحسب بل قررت أيضا نشر تعزيزات عسكرية ببلدان قريبة من روسيا وأوكرانيا)

ان نشر امريكا ثلاثة الاف جندي امريكيٍّ اخر في قواعدَ ببلدانٍ بحلف الناتو يشكل تصعيدا لاجواء التوتر الحالية مع روسيا , تصعيدٌ يؤدي لمزيد من الاحتقان الى درجة يكفي وقوعُ اي خطأ في الحسابات او اي احتكاك غير مقصود لاشعال نيران حرب مباشرة بين الناتو وروسيا , حرب تحرق الاخضر واليابس باوروبا وتقرب كابوس اندلاع حرب عالمية .