ترحيب بكلمة السيد نصرالله علی مواقع التواصل

العالم - هاشتاغ

وأکد السيد نصرالله أنّ "انتصار تموز أسّس لمعادلة ردع لا تزال قائمة حتى اليوم، مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".

وعن الوضع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، أكد الأمين العام لحزب الله أنّ المقاومة "تستطيع استعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر من الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "هذه الأرض لن تُترك".

في مجال اخر، أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي عائلة صب لبن على ترك منزلها في القدس المحتلة لتسلمه الى المستوطنين، ويقع منزل عائلة صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية. وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل.

في السودان، تتفاقم الأزمة الإنسانية بسرعة كبيرة، بعد أن تجاوز عدد النازحين 3 ملايين نازح، منهم نحو 740 ألفاً لجؤوا إلى دول الجوار في أقلّ من ثلاثة أشهر، وفق أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة. فالحرب التي اندلعت في 15 أبريل/نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تلقي بظلال قاتمة على الوضع الإنساني في البلاد.

وفي مجال اخر، لأمريكا وجهان؛ وجه تصدره للعالم كحامي حمى حقوق الإنسان والمدافع الأول عن الكرامة الإنسانية والمنادي بمساعدة المشردين بالعالم، في حين أن لها وجه آخر يعكس عالما مختلفا تماما عما تزعمه. فأغنى دولة فى العالم تضم أعلى نسبة مشردين من النساء والأطفال، تسلب حقوق الإنسان وحريته، ولا توفر مأوى للمشردين الذين أصبحوا يعيشون على هامش المجتمع وينتشرون فى كل مكان، يُصارعون الحياة أملا فى إيجاد مأوى في بلد يبدو البقاء فيه للأغنى فقط.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..