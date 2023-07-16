الجهاد الإسلامي: عملية 'تقوع' البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال

العالم-فلسطين

واعتبر طارق سلمي الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي ، ان العملية البطولية التي نفذتها المقاومة عند حاجز تقوع العسكري في بيت لحم جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً في مواجهة جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.

وأشاد سلمي بأداء المقاومة وشجاعة المقاتلين واصرارهم على القتال و المواجهة.

وكان الإعلام العبري قد أعلن عن إصابة ثلاثة مستوطنين بينهم خطيرة جراء إطلاق النار على حاجز تقوع قرب بيت لحم.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، في حين بلغت إصابة المستوطن الثانية طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.