مئات الألاف من الاسرائيليين يصرون علی اسقاط التعديلات القضائية

العالم - مراسلون

رغم قرار ما يعرف بوزير الامن المتطرف بن غفير باستخدام القوة ضد المتظاهرين وما يتعرضون له من سحل وضرب بالهراوات واستخدام خراطيم المياه والاعتقال، الا أنهم يستمرون بالتظاهر؛ حيث خرج عشرات الالاف بالقدس المحتلة وتل ابيب وبمواقع أخرى للمطالبة بوقف كافة الاجراءات بما يعرف بالنظام القضائي بشكل سريع، محذرين من سعي نتنياهو وزمرته لأخذ كيانهم الى التدهور والاقتتال الداخلي.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية أمجد شهاب:"مسألة الصدام أصبحت مسألة وقت، هناک اصرار بين الجبهتين علی مواقفهم. کانت هناک محاولة لکسب الوقت ومحاولة لاضعاف المعارضة ومحاولة لتشتيتها وطرح بعض الافکار ولکن اليوم نحن نتحدث عن صدام لامفر منه".

الانقسام الحاد الذي بات يعاني منه المجتمع الاسرائيلي بفعل حكومة نتنياهو المتشدده القى بظلالة على وحدات من الجيش حيث تم الاعلان عن انضمامهم الى موجة الاحتجاجات كما هدد مئات من الطيارين بما يعرف بسلاح الجو بعدم الاستجابة للأوامر العسكرية في ظل إصرار نتنياهو وحكومته تهميش المحكمة الاسرائيلية العليا مما يؤشر لبداية عصيان داخل الجيش وهذا ما حذر منه ما يعرف بوزير الحرب وتراجع ما يسمى بقوة الردع.

وقال الکاتب والمحلل السياسي فخري أبودياب لقناة العالم:"هذا يؤدي الی تآکل قوة جيش الاحتلال وقوة الردع عن الجيش الاسرائيلي وأظن ان من يدرکون معنی الاستراتيجيات العسکرية والالتزام بالأوامر العسکرية يعلمون ان هذا التفکک معناه نزول الاحتلال عن الشجرة".

ودعا المحتجون الى تحرك وعصيان داخلي بداية من الاثنين المقبل يشمل كافة نواحي الحياة داخل الكيان والخروج الى الشوارع بالمدن الرئيسية وذاك لوقف كل التحركات والمساعي لتغير النظام القضائي.

محاصرة المتظاهرون لمنزلي رئيس الحکومة ورئيس الکيان هو بمثابة اصرار علی تنفيذ لمطالبهم بعدم المساس لکن ذلک المطلب لم ينفذ لذلک تعلو الاصوات بأن مهما طال الوقت لبنيامين نتنياهو سيسقط عن الحکم ويتم محاسبته.