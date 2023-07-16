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حماس تشيد بعملية 'تقوع' قرب بيت لحم.. ضربات المقاومة تفاجىء الاحتلال

حماس تشيد بعملية 'تقوع' قرب بيت لحم.. ضربات المقاومة تفاجىء الاحتلال
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أشاد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، بعملية إطلاق النار التي نُفذت اليوم عند حاجز (تقوع) قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا على أن ضربات المقاومة تفاجىء الاحتلال.

العالم-فلسطين

وقال قاسم، في تصريح صحفي: إن المقاومة في الضفة الغربية "تواصل ضرباتها ضد المستوطنين، وهذه المرة تضرب في جنوب الضفة المحتلة على حاجز (تقوع) قرب مدينة بيت لحم".

وأضاف أن "المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وتستطيع في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ".

مشددا على أن "المقاومة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأصيب 3 مستوطنين أحدهما بجراح خطيرة، صباح يوم الأحد، بعملية إطلاق نار قرب حاجز "تقوع" في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ونفذت العملية من سيارة مسرعة انسحبت من المكان فور تنفيذها.

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