'تبون' يصل الدوحة في زيارة تستغرق يومين + فيديو

العالم - الجزائر

وكان في استقبال الرئيس الجزائري لدى وصوله إلى العاصمة القطرية، أمير دولة قطر،تميم بن حمد آل ثاني.

وتشمل الزيارة بحث العديد من القضايا الثنائية والإقليمية، وتوقيع اتفاقيات بين البلدين في قطاع الغاز والنفط، والمجلات الصناعية الأخرى، وبحث زيادة الاستثمارات القطرية في الجزائر.

وتعد قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، حيث تقدر الاستثمارات القطرية بنحو 74 في المئة، بحسب تصريحات رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الطيب شباب لوكالة الأنباء القطرية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدي في عام 2020 نحو 36.13 مليون دولار.

ووقع الجانبان، في وقت سابق، على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، واستثمار فنادق وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية.

وفق رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم، حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 12 في المئة في العام 2021.

حيث بلغت قيمته نحو 148 مليون ريال (الدولار مقابل 3.64 ريال قطري)، مقابل 132 مليون ريال في العام 2020.

يذكر أن الجزائر وقطر تربطهما علاقات سياسية واقتصادية قوية تمت ترجمتها من خلال الزيارات المتبادلة لقائدى البلدين.