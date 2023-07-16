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ما هي الاسباب الحقيقية وراء الاحتكاك الروسي الامريكي في سماء سوريا؟

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون ان الانفتاح العربي والاقليمي على سوريا ، والتطورات الاخيرة في الحرب الروسية الاوكرانية وفشل الهجوم المضاد بتحقيق تغيرات في الساحة القى بظلاله على الاوضاع في سوريا.

العالم - خاص العالم

وقال الخبير العسكري العميد هيثم حسون في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان مع بداية دخول القوات الامريكية للساحة السورية وتشكيل ما يسمى التحالف من اجل محاربة "داعش" وهو التحالف الذي امن دخول قوات "داعش" وانتشارها في الاراضي العراقية وانتقالها للاراضي السورية والمراحل التي تلت ذلك من تقديم الدعم الناري المباشر لتنظيم "داعش" الارهابي من خلال استهداف مناطق للجيش السوري ومع دخول القوات الامريكية وتحولها لجزء فاعل في الحرب المعلنة على سوريا.

واضاف انه منذ بداية الدخول الامريكي وانتشار الجيش الروسي في سوريا حصلت تفاهمات وليست اتفاقات وهذه التفاهمات تنص على ان الطرفين سيمتنعان عن القيام باي عمل يمكن ان يؤدي الى الصدام المباشر بين الطيران الروسي والامريكي وتم وضع خطوط وهمية لكلا الجانبين على الا يتجاوزها اي طرف وهذا الامر بقي الطرفان ملتزمان به حتى بداية التطورات الاخيرة في اوكرانيا والعملية المعاكسة التي اثبتت ان الاوكرانيين غير قادرين على القيام باي عمل يمكن ان يؤدي الى تغيرات في الساحة.

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