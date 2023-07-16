الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

غضب الجياع في الجنوب اليمني

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في المناطق المحتلة جنوبي اليمن بشكل يومي ضد تحالف العدوان والحكومة التي عينها، وذلك للتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات.

العالم - المشهد اليمني

والاحتجاجات امتدت إلى مدينة تعز و مدينة الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن.. حيث نظم الأهالي انتفاضة شعبية أسموها بثورة الجياع.. وطالبوا بتحسين أوضاعهم وبخروج قوات الاحتلال من أراضيهم.

وأكد المحتجون على استمرار التصعيد الشعبي حتى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والعيش الكريم ورحيل الفاسدين و تحالف العدوان وأدواته.

و تستضيف هذه الحلقة من مدينة صنعاء سند الصيادي الباحث في شأن الجنوب اليمني ومن مدينة بيروت طالب الحسني الإعلامي اليمني.. حيث نحاورهم هذه الأسئلة:

1- في الفترة الأخيرة شهدت تعز وعدن ولحج وحضرموت إضرابات واحتجاجات وتظاهرات شعبية.. كيف تقرؤون الوضع الآن؟

2- هل قطع خطوط السير وإغلاق المحلات التجارية في إطار التصعيد الشعبي المندد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية سيؤدي لرحيل قوى العدوان؟

3- لماذا هناك غياب كبير للخدمات في المناطق المحتلة وخصوصا الكهرباء، بالرغم من أن هذه المناطق لا يوجد عليها حصار؟ ولماذا أيضا سعر الصرف يرتفع وينعكس على المواد الغذائية والأدوية؟

4- هل ما جري هو في إطار صراع النفوذ بين قوى العدوان؟

5- هل سيستمر هذا الوضع طويلا، أم أن سكان هذه المناطق من الممكن أن يقوموا بخطوات تصعيدية أكبر مثل حمل السلاح بوجه قوى العدوان؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

اليمن.. الجنوب يشتعل بثورة الجياع

الجنوب اليمني.. سخط شعبي على قوى العدوان

انفلات أمني وانعدام الخدمات الأساسية في الجنوب اليمني

اليمن.. مظاهرات غاضبة في تعز ولحج تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حملة اعتقالات للمشاركين في تشييع الشهيد محمد العالي

شاهد بالفيديو.. بشار الأسد يحدد التحدي الاكبر امام سوريا والعراق

غضب الجياع في الجنوب اليمني

مناورات عسكرية مشتركة بين"روسيا والصين"للمرة الاولى

سفير الدنمارك في إيران: الدنمارك تواصل الاستثمار في إيران رغم العقوبات المفروضة على البلاد

تسونامي في الكيان الصهيوني