غضب الجياع في الجنوب اليمني

العالم - المشهد اليمني

والاحتجاجات امتدت إلى مدينة تعز و مدينة الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن.. حيث نظم الأهالي انتفاضة شعبية أسموها بثورة الجياع.. وطالبوا بتحسين أوضاعهم وبخروج قوات الاحتلال من أراضيهم.

وأكد المحتجون على استمرار التصعيد الشعبي حتى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والعيش الكريم ورحيل الفاسدين و تحالف العدوان وأدواته.

و تستضيف هذه الحلقة من مدينة صنعاء سند الصيادي الباحث في شأن الجنوب اليمني ومن مدينة بيروت طالب الحسني الإعلامي اليمني.. حيث نحاورهم هذه الأسئلة:

1- في الفترة الأخيرة شهدت تعز وعدن ولحج وحضرموت إضرابات واحتجاجات وتظاهرات شعبية.. كيف تقرؤون الوضع الآن؟

2- هل قطع خطوط السير وإغلاق المحلات التجارية في إطار التصعيد الشعبي المندد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية سيؤدي لرحيل قوى العدوان؟

3- لماذا هناك غياب كبير للخدمات في المناطق المحتلة وخصوصا الكهرباء، بالرغم من أن هذه المناطق لا يوجد عليها حصار؟ ولماذا أيضا سعر الصرف يرتفع وينعكس على المواد الغذائية والأدوية؟

4- هل ما جري هو في إطار صراع النفوذ بين قوى العدوان؟

5- هل سيستمر هذا الوضع طويلا، أم أن سكان هذه المناطق من الممكن أن يقوموا بخطوات تصعيدية أكبر مثل حمل السلاح بوجه قوى العدوان؟

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