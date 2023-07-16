رئيسا بلديتي بغداد وطهران يبحثان التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات المشتركة 

العالم- العراق

وذكر بيان لبلدية بغداد ان "اللقاء تضمن مناقشة عدة ملفات للتعاون المشترك بين بلدية بغداد ورئاسة بلدية طهران منها ادارة النفايات واجازات البناء والنقل العام والمترو وتوسعة الطرق وفك الاختناقات المرورية".

واضاف ان "هناك ملفات تم عرضها في وقت سابق واستكمال مناقشتها استعداداً لتفعيل العمل بها ومنها تبادل الخبرات في الملفات التي نجحت بادارتها بلدية طهران في قطاعات النظافة والماء والصرف الصحي والخدمات البلدية الاخرى".

وبين ان "امين بغداد اكد المضي بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي رسمه رئيس مجلس الوزراء لتطوير واقع الخدمات بمدينة بغداد والافادة من تجارب مدن العالم الناجحة في ادرة خدماتها".