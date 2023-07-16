رئيس وزراء اليابان في جدة لزيارة رسمية

العالم - آسيا والباسفيك

وتشهد الزيارة، عقد مباحثات رسمية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات في العديد من المجالات.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الياباني؛ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي.

وضم وفد الاستقبال كلا من سفير السعودية لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وسفير اليابان لدى السعودية فوميو إيواي.

وتسعى رياض بحكم علاقتها الوثيقة مع اليابان في مجال الطاقة؛ لتنمية مجالات التعاون بين البلدين في مشروعات قطاعات الطاقة المختلفة؛ التي تشمل الطاقة التقليدية، والمتجددة، والبتروكيميائيات؛ لتأمين سلاسل الإمداد.

ويُتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط.