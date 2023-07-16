تسونامي في الكيان الصهيوني

العالم – باختصار

إسحاق هرتسوغ حذر ثانية عشية زيارته المرتقبة لواشنطن: هذه الانقسامات والصراعات ستدمرنا

فلسطين المحتلة شهدت السبت وللأسبوع الـ28 على التوالي أكبر تظاهرات من نوعها ضد نتنياهو

محافل صحفية عبرية تحدثت عن مشاركة ما يقرب من 200 ألف شخص في هذه التظاهرات

المتظاهرون تحدوا إنذارات وتحذيرات وزير الأمن إيتمار بن غفير باستخدام القوة

الجديد في المشهد.. إعلان المئات من العسكريين والطياريين وعناصر بالقوات الخاصة رفضهم للأوامر

الجديد في المشهد.. رفض جنود في قوات الاحتياط مواصلة الخدمة العسكرية

رئيس الأركان "هيرتسي هاليفي" حذر من خطورة حدوث تمرد على الأوامر بالمؤسسة العسكرية

الاحتجاجات الداخلية بفلسطين المحتلة تتجه منذ الأسابيع الأخيرة نحو تزايد القمع والعنف

قوى المعارضة الداخلية تتهم نتنياهو وحكومته اليمينية بمحاولة إضعاف السلطة القضائية

حكومة نتنياهو طرحت لائحة إصلاحات قضائية على الكنيست بتقليص صلاحيات المحكمة العليا

الكنيست صادق في قرائتين على اللائحة بأغلبية هامشية وبقيت قراءة نهائية

خبراء في شؤون كيان الاحتلال.. الصراعات تقترب من نقطة اللاعودة وكسر العظام

هناك دعوات لعصيان مدني شامل لشل الحياة العادية أملا بإسقاط حكومة نتنياهو

صحف عبرية: المحكمة العليا تلقت التماسا من قوى السياسية يطالب بعزل نتنياهو

رئيس الكيان ورئيس الوزراء السابق حذرا قبل أشهر من تسارع وتيرة زوال "إسرائيل"

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