الدنمارك تواصل الاستثمار في إيران رغم العقوبات المفروضة على البلاد

العالم-ايران
وخلال زيارته لأصفهان، التقى السفير الدنماركي لدى إيران، جيسبر وار بمحافظ أصفهان.
وقال في هذا الاجتماع: أنا ممتن جدا لحسن ضيافتكم وأنا سعيد لأنني تمكنت من السفر إلى أصفهان.
وتابع جيسبر فار: أعتقد أن السياسة انتقلت من الدول إلى المحافظات والمدن ، وأن العلاقات السياسية انتقلت من المستوى الوطني إلى مستوى المحافظات.
وفي إشارة إلى زيارته إلى أصفهان عدة مرات ، قال السفير الدنماركي في إيران: لقد زرت أصفهان لأول مرة منذ 28 عامًا وكنت اتطلع لازور أصفهان مرة أخرى.
وعن مجالات النشاط بين الدنمارك وأصفهان ، قال: لا شك في أن أصفهان محافظة ثقافية ذات قدرات عالية جدًا في هذا المجال ، لكن علاقاتنا الثقافية مع إيران كانت على مستوى طبيعي.
وصرح سفير الدنمارك في إيران: يمكن أن تكون الحالة الأولى للتفاعل في مجال الموسيقى ، فنحن نتطلع للتعاون في هذا المجال.
وقال: كما يمكن إقامة معارض مشتركة بين الدنمارك وأصفهان ويمكننا استضافة أعمال الفنانين.
واضاف جيسبر فار: يجري إبرام مذكرات تفاهم بين الدنمارك وإيران ونأمل أن يكون هناك تعاون جيد فيما يتعلق بحماية موارد الطاقة.
قال: في إيران يتم توفير الكهرباء والماء للناس بثمن بخس ، بينما في بلدنا المتر المكعب من الماء يساوي 9 دولارات.
وقال سفير الدنمارك في إيران: لدينا خبرات جيدة في مجال تلوث المياه ونريد أن تكون لنا علاقات مع إيران في هذا المجال.