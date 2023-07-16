الدنمارك تواصل الاستثمار في إيران رغم العقوبات المفروضة على البلاد

العالم-ايران

وخلال زيارته لأصفهان، التقى السفير الدنماركي لدى إيران، جيسبر وار بمحافظ أصفهان.

وقال في هذا الاجتماع: أنا ممتن جدا لحسن ضيافتكم وأنا سعيد لأنني تمكنت من السفر إلى أصفهان.

وتابع جيسبر فار: أعتقد أن السياسة انتقلت من الدول إلى المحافظات والمدن ، وأن العلاقات السياسية انتقلت من المستوى الوطني إلى مستوى المحافظات.

وفي إشارة إلى زيارته إلى أصفهان عدة مرات ، قال السفير الدنماركي في إيران: لقد زرت أصفهان لأول مرة منذ 28 عامًا وكنت اتطلع لازور أصفهان مرة أخرى.

وعن مجالات النشاط بين الدنمارك وأصفهان ، قال: لا شك في أن أصفهان محافظة ثقافية ذات قدرات عالية جدًا في هذا المجال ، لكن علاقاتنا الثقافية مع إيران كانت على مستوى طبيعي.

وصرح سفير الدنمارك في إيران: يمكن أن تكون الحالة الأولى للتفاعل في مجال الموسيقى ، فنحن نتطلع للتعاون في هذا المجال.

وقال: كما يمكن إقامة معارض مشتركة بين الدنمارك وأصفهان ويمكننا استضافة أعمال الفنانين.

واضاف جيسبر فار: يجري إبرام مذكرات تفاهم بين الدنمارك وإيران ونأمل أن يكون هناك تعاون جيد فيما يتعلق بحماية موارد الطاقة.

قال: في إيران يتم توفير الكهرباء والماء للناس بثمن بخس ، بينما في بلدنا المتر المكعب من الماء يساوي 9 دولارات.

وقال سفير الدنمارك في إيران: لدينا خبرات جيدة في مجال تلوث المياه ونريد أن تكون لنا علاقات مع إيران في هذا المجال.