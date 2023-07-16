السودان.. طائرات مسيرة تقصف مستشفی في ام درمان

العالم- السودان

تحتدم المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما تتضاءل فرص الحلول السياسية مع تقدم التصعيد الميداني على ما سواه.

وتجددت الاشتباكات العنيفة وسط أم درمان والخرطوم بحري بين الجانبين، وقال الجيش السوداني إن قواته نفذت عملية نوعية ناجحة بمناطق المهندسين والعودة وحمد النيل بالخرطوم.

وقالت وزارة الصحة السودانية إن عدة مدنيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة أم درمان.

وافاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية ومتتالية جنوب مدينة أم درمان، في وقت دارت فيه معارك بين الجيش والدعم السريع على ثلاثة محاور في مدينة كاس في ولاية جنوب دارفور.

وأعلنت قوات الدعم السريع، انضمام كامل قوة شرطة الاحتياطي المركزي بولاية شرق دارفور، في خطوة وصفتها بنقلة جديدة ستفتح الباب أمام انضمام آخرين، بينما يتحدث الطرف المقابل عن تحقيق مكاسب ميدانية ضد قوات حميدتي.

ودخلت الحرب في السودان بين الطرفين المتصارعين، شهرها الرابع وسط اشتداد المواجهات العسكرية وتفاقم معاناة المدنيين المحاصرين داخل العاصمة، إضافة إلى النازحين منها إلى الولايات.

وبعدما كثر الحديث عن نشر قوات افريقية، رفض قائد الجيش عبدالفتاح البرهان نشر أي قوات دون موافقة الحكومة السودانية.

يأتي هذا فيما قالت مصادر بالحكومة السودانية إن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى مدينة جدة السعودية، لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع.

ويقول خبراء إن البرهان ودقلو اختارا خوض حرب استنزاف ويأمل كل منهما في الحصول على تنازلات أكبر من الطرف الآخر على طاولة المفاوضات، فالحرب الدائرة في السودان منذ اكثر من اربعة اشهر، أدت إلى مقتل أكثر من الف شخص وإصابة اثني عشر ألفا وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين.