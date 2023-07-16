حرب تموز 2006.. الحرب التي غيرت وجه المنطقة - 1و2

العالم – نوافذ

ولأنه في حرب تموز قضى على عقيدة التفوق العسكري السريع الذي حكم أداء الكيان منذ التأسيس وحفر بعمق الهزيمة في وعي جنوده وضباطه.

ولأنه أضحى يملك عنصر المفاجأة وقادرا على السيطرة على ميدان المعركة والتقدم في فلسطين المحتلة.

ولأنه أنجز ما لم تستطع أنظمة وجيوش إنجازه.. كان لابد من خلق داعش والنصرة لكسر شوكته والتأليب عليه بحملات تحريض لتشويه صورته وضرب بنيته.

لكن خاب سعيهم هذا.. وها هو اليوم يخرج نموذجا يقتدى في حركات المقاومة ليس في لبنان وحسب وإنما في المنطقة برمتها

"حزب الله" اليوم تقتدي به حركات المقاومة لرفع ظلم وحل ربقة احتلال.

لمناقشة هذا الموضوع تستضيف هذه الحلقة النائب في كتلة الوفاء للمقاومة د.إيهاب حمادة، والباحث السياسي د.روني ألفا، وعضو المكتب السياسي في حركة أمل الحاج حسن قبلان.

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