شاهد..الرئيس الشيشاني ينشر لقطات جديدة لأسرى أوكرانيين من كتيبة "أيدار" النازية

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأرفق قديروف مقطع الفيديو المنشور عبر صفحته في "تلغرام" بنصّ قال فيه: "وعدتكم بأن أريكم الأسرى الأوكرانيين، هؤلاء بعض الجنود الأوكرانيين الذين تم أسرهم في محيط قرية كليشييفكا من قبل قوات "أحمد" بالتعاون مع مقاتلي لواء القوات الخاصة 346 واللواء الرابع الأسطوري من فيلق الجيش الثاني في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأشار قديروف إلى أن قائد قوات "أحمد" أبتي علاء الدينوف، تحدث مع الأسرى الأوكرانيين، الذين أخبروه بدورهم أنه يتم تحويلهم "إعارتهم" للخدمة في كتيبة "أيدار" النازية المعروفة بوحشيتها تجاه المدنيين".

وأضاف أنه "لا يزال يتعين على قوات "أحمد" أن تحدد منذ متى انضم الأسيران في مطلع الفيديو "فاليري وميخائيل" إلى صفوف بلطجية "أيدار" وما إذا كانا قد ارتكبا أية جرائم بحق المدنيين".

ولفت قديروف إلى أن الأسرى الأوكرانيين، قدموا اعترافات مثيرة للاهتمام حول استعدادات قوات كييف للهجوم المضاد، حيث قال الأسرى إنهم خلال التدريبات لم يحصلوا إلا على 9 إلى 12 طلقة يوميا مخصصة لكل جندي، في حين توجب عليهم التوقيع على وثائق تشير إلى استلامهم ما بين 200 إلى 500 طلقة يوميا.