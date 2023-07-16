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المتحدث باسم الحكومة العراقية: أمن سورية جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة

المتحدث باسم الحكومة العراقية: أمن سورية جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن العراق يدعم كل الإجراءات الرامية إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية، مشدداً على أن أمن سورية جزء لا يتجزأ من أمن العراق والمنطقة.

العالم- سورية

وقال العوادي في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم حول زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى سورية: إن العراق يعتبر أن أمن واستقرار سورية جزء من أمنه واستقراره وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد العوادي موقف العراق الداعم لكل الإجراءات الرامية إلى رفع العقوبات المفروضة على سورية، بما يخفف من وطأة المعاناة الإنسانية ونقص المتطلبات المعيشية للشعب السوري.

وأشار العوادي إلى مساهمة العراق في عودة سورية لمنظومة العمل العربي، مؤكداً عزم بلاده المساهمة في العمل على التعافي الاقتصادي لسورية ومعالجة آثار الحرب فيها.

وحول أبرز ملفات النقاش التي طرحت خلال زيارة السوداني قال العوادي: إن أهم الملفات التي يمكن أن تناقش أو تكون مفتوحةً في الأيام المقبلة بين البلدين، هي تأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين ومعالجة التهديدات الإرهابية وغيرها من خلال التعاون المشترك، والسعي إلى إشراك سورية في مشاريع التكامل الاقتصادي ومنها مشروع خط التنمية العراقي الرابط بين الشرق والغرب، وموضوع إعادة تجديد خط بانياس لتصدير النفط العراقي عبر سورية، إضافة إلى ملف المياه والعمل على ضمان حصص الجميع وفق القوانين الدولية.

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