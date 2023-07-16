ايران تفوز بلقب بطولة شباب آسيا للمصارعة الرومانية وتحصد 10 ميداليات ملونه

العالم-ایران

وفاز مصارعي منتخب شباب ايران بلقب بطولة شباب اسيا للمصارعة الرومانية بـعد حصد 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و 4 ميداليات برونزية .

وحصد المصارع الإيراني محمد عشيري ذهبية وزن 60 كيلو غرام ، وأهورا بويري ذهبية وزن 67 كيلو غرام ، وأبو الفضل الشوباني ذهبية وزن 87 كيلو غرام وأمير رضا أكبري ذهبية وزن 97 كيلو غرام وفاردين هداياتي ذهبية وزن 130 كيلو غرام فيما حصد السيد محمد مهدي مرعي فضية وزن 72 كيلو غرام بينما حصد وفا علي الاحمدي وفا برونزية وزنه 55 كيلو غرام ورضا قيتاسي برونزية وزن 63 كيلوغرام وعلي رضا عبدلي برونزية وزن 77 كيلو غرام وياسين يزدي برونزية 82 كيلوغرام .

وفي ترتيب الفرق ، فازت إيران بالبطولة باقتدار بعد جمعت 205 نقاط وجاءت منتخبات أوزبكستان برصيد 180 نقطة وكازاخستان 170 نقطة في المركزين الثاني والثالث.