سفير ايطاليا لدى طهرن : نتلقى طلبات كثيرة من الشركات الايطالية للتعاون مع ايران

العالم-ایران

والتقى السفير الإيطالي لدى جمهورية إيران الإسلامية جوزيبي بيروني، برئيس غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة في محافظة جيلان قاسم رضائيان، بغرفة التجارة، واشار إلى أن محافظة جيلان تبدو وكأنها محافظة غنية وقال: لطالما كان لإيطاليا وإيران علاقات ثقافية واقتصادية عميقة.

وأشار السفير بيروني إلى أنه حتى سنوات قليلة مضت كانت إيطاليا الشريك التجاري الأول لإيران في أوروبا ، وأضاف: "للأسف ، بعد العقوبات الأخيرة ، تراجعت التجارة الثنائية بين البلدين بشكل كبير".

وفي إشارة إلى أنه حاول دائمًا تحسين العلاقات بين البلدين ، قال بيروني: إن اقتصاد محافظة جيلان ودولة إيطاليا يكملان بعضهما البعض ، واقتصاد هاتين المنطقتين عرضة لمزيد من التعاون.

وأشار سفير إيطاليا في إيران إلى أننا نتلقى العديد من الطلبات من الشركات الإيطالية من أجل التعاون مع إيران ، وذكر: من المناسب تحديد وإدخال فرص التعاون الاقتصادي والثقافي والاستثماري مع هذه المحافظة الغنية ، لأن اقتصاد محافظة جيلان لها جذور عميقة وثقافتها غنية جدًا أيضًا.

وأشار إلى أنه بصفتة ممثلًا لإيطاليا وشعبها ، فإنه يحاول أن يكون لدى الشعب ورجال الأعمال الإيطاليين نظرة أكثر انفتاحًا وأعمق لهذه المنطقة ، وقال: "يجب أن يتعرف الشعب الإيطالي على طاقات إيران وخاصة محافظة جيلان ، لأن هناك العديد من إمكانيات التعاون في المجالات الزراعية والصناعية والثقافية والاقتصادية التي يمكن رؤيتها بين المنطقتين ويجب أن نحاول تسهيل عملية التجارة والأعمال بين تجار البلدين.