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5 سفن حربية صينية تبحر للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا

5 سفن حربية صينية تبحر للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا
الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "جيهفانغ جون باو" بأن 5 سفن تابعة لجيش التحرير الصيني انطلقت من ميناء تشينغداو لإجراء مناورات "الشمال. التفاعل -2023" المشتركة مع روسيا، والتي ستقام في بحر اليابان.

العالم-اسيا والباسفيك

وتتكون السفن من مدمرتي "كيكيهار" و"غوييانغ" المزودة بصواريخ موجهة، وسفينتي الدوريات الصاروخية "تساوتشوانغ" و"ريتشاو"، وسفينة الإمداد "يايهو" التي تحمل 4 مروحيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس السبت، أن القوات الروسية والصينة ستجريان قريبا تدريبات "الشمال. التفاعل - 2023".

وأشارت إلى أن هدفهما سيكون "الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية، وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وزيادة القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك والاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة".

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5 سفن حربية صينية تبحر للمشاركة في مناورات مشتركة مع روسيا

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