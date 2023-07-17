الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس برلمان القرم: كييف ارتكبت جريمة جديدة بمهاجمة جسر القرم

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس برلمان القرم فلاديمير كونستانتسنوف الاتهام للسلطات الأوكرانية بتنفيذ عملية إرهابية باستهداف جسر القرم فجر اليوم الاثنين.

العالم-اوروبا

وكتب كنستانتينوف عبر "تلغرام": "الليلة الماضية، ارتكب النظام الإرهابي في كييف جريمة جديدة بمهاجمة جسر القرم".

وتابع: "من المستحيل ألا يكون أولئك في كييف على علم بأن جزء الجسر المخصص للسيارات هو موقع مدني بحت. لكن هذا لم يوقف الإرهابيين قط، ولن يوقفهم في المستقبل أيضا. لا يمكن إيقافهم إلا بحرمانهم من الإمكانية الجسدية لتوجيه مثل هذه الضربات، فضلا عن ضمان حتمية العقاب على كل ضربة من هذا القبيل".

واعتبر كنستانتينوف أن حرمان نظام كييف من إمكانية ضرب شبه جزيرة القرم يتطلب أن يصبح "كامل ساحل البحر الأسود تحت سيطرتنا وتحرير خيرسون ونيكولايف وأوديسا"، وشدد على ضرورة رفض "أي صفقات معهم"، لأنهم "سيستغلون بالتأكيد أي صفقة لضربنا".

وحذر كنستانتينوف من أن السلطات الأوكرانية ستوسع اللجوء إلى أنشطة إرهابية في ظل غياب نجاحات لها في ساحات القتال.

روابط ذات صلة

روسيا تسقط 10 مسيرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'سرايا القدس - كتيبة أريحا' تستهدف بشكل مباشر قوات الاحتلال بمخيم 'عقبة جبر'

رئيس برلمان القرم: كييف ارتكبت جريمة جديدة بمهاجمة جسر القرم

خارجية لبنان توضح دور الوزير بوحبيب بما يتعلق بالنازحين السوريين

نواب حاكم مصرف لبنان  يحسمون قرارهم اليوم

لممثلين عن اميركا وفرنسا وقطر ومصر والسعودية.. اجتماع خماسي حول لبنان في الدوحة اليوم

حزب الدعوة يصدر بيانا جديدا عن مهاجمة مقراته