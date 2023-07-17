الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري: الاوضاع الامنية والحدودية جيدة في محافظة آذربيجان شرقي

اللواء باقري: الاوضاع الامنية والحدودية جيدة في محافظة آذربيجان شرقي
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان الاوضاع الامنية جيدة ومناسبة والحدود آمنة في محافظة آذربيجان شرقي المحاذية لجمهوريتي اذربايجان وأرمينيا.

العالم - ايران

ووصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى مدينة تبريز على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لتفقد وحدات القوات المسلحة الموجودة في محافظة أذربيجان شرقي شمال غرب البلاد.

وقام اللواء باقري برفقة اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش والوفد المرافق بزيارة قاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في تبريز ، وتفقد مختلف اقسامها ومعرض قدرات القاعدة وقيم القدرات القتالية لهذه الوحدة.

ورافق رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في هذه الزيارة، عزيز نصير زادة نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة والادميرال حبيب الله سياري مساعد القائد العام للجيش للشؤون التنسيقية والعميد طيار حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش ، ومجموعة من مساعدي رئيس الأركان.

وصرح اللواء باقري فور وصوله إلى تبريز أن الغرض من زيارته هو تقييم وحدات القوات المسلحة المتمركزة في هذه المحافظة.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: بحسب دراسات سابقة، فإن أوضاع المحافظة في حالة جيدة ومناسبة من الناحية الامنية والحدود آمنة.

روابط ذات صلة

رئيسي : استراتيجية ايران تحويل الحدود الأمنية الى حدود اقتصادية

اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرق ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الخارجية العماني يزور طهران اليوم

وشهد شاهد من أهلها الغدر الأمريكي هو سبب الحرب في أوكرانيا

مسؤول لبناني: العودة الشاملة للنازحين تحتاج لقرار سياسي كبير

اللواء باقري: الاوضاع الامنية والحدودية جيدة في محافظة آذربيجان شرقي

'سرايا القدس - كتيبة أريحا' تستهدف بشكل مباشر قوات الاحتلال بمخيم 'عقبة جبر'

رئيس برلمان القرم: كييف ارتكبت جريمة جديدة بمهاجمة جسر القرم