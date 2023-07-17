اللواء باقري: الاوضاع الامنية والحدودية جيدة في محافظة آذربيجان شرقي

العالم - ايران

ووصل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إلى مدينة تبريز على رأس وفد عسكري رفيع المستوى لتفقد وحدات القوات المسلحة الموجودة في محافظة أذربيجان شرقي شمال غرب البلاد.

وقام اللواء باقري برفقة اللواء عبدالرحيم موسوي القائد العام للجيش والوفد المرافق بزيارة قاعدة "الشهيد فكوري" الجوية في تبريز ، وتفقد مختلف اقسامها ومعرض قدرات القاعدة وقيم القدرات القتالية لهذه الوحدة.

ورافق رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في هذه الزيارة، عزيز نصير زادة نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة والادميرال حبيب الله سياري مساعد القائد العام للجيش للشؤون التنسيقية والعميد طيار حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش ، ومجموعة من مساعدي رئيس الأركان.

وصرح اللواء باقري فور وصوله إلى تبريز أن الغرض من زيارته هو تقييم وحدات القوات المسلحة المتمركزة في هذه المحافظة.

وأضاف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: بحسب دراسات سابقة، فإن أوضاع المحافظة في حالة جيدة ومناسبة من الناحية الامنية والحدود آمنة.