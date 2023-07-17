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درجات الحرارة في بلدة صينية تتجاوز الـ50 درجة مئوية

درجات الحرارة في بلدة صينية تتجاوز الـ50 درجة مئوية
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

سجلت بلدة نائية في شمال غرب الصين القاحل درجات حرارة تجاوزت الـ52 درجة مئوية يوم أمس الأحد، وهو رقم قياسي لبلد كان يكافح درجات حرارة وصلت 50 درجة تحت الصفر قبل ستة أشهر فقط.

العالم-اسيا والباسفيك

ووصلت درجات الحرارة في بلدة سانباو في منخفض توربان في شينجيانغ إلى 52.2 درجة مئوية يوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "شينجيانغ ديلي" الحكومية اليوم الاثنين، مع توقع استمرار تسجيل درجات حرارة قياسية لمدة خمسة أيام أخرى على الأقل.

وحطمت درجة الحرارة يوم الأحد الرقم القياسي السابق البالغ 50.3 درجة مئوية، والذي تم قياسه في عام 2015 بالقرب من أيدينج، وهو حوض واسع من الكثبان الرملية والبحيرات الجافة على ارتفاع يزيد عن 150 مترا تحت مستوى سطح البحر.

ومنذ أبريل، تعرضت بلدان في جميع أنحاء آسيا لدرجات حرارة قياسية، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها على التكيف مع مناخ سريع التغير.

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