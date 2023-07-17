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كاظمي قمي: دول المنطقة متفقة على التعاون مع طالبان لمحاربة الإرهاب

كاظمي قمي: دول المنطقة متفقة على التعاون مع طالبان لمحاربة الإرهاب
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

 قال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان "حسن كاظمي قمي": إنه دول المنطقة متفقة على مكافحة الإرهاب والمخدرات.

العالم - ايران

وكتب كاظمي قمي في تغريدة له علی تویتر، اليوم الإثنين: لقد ناقشنا وتبادلنا الآراء حول تطوير التعاون مع الأمم المتحدة والتعاون الإقليمي وضرورة أن تدعم الأمم المتحدة المبادرات الإقليمية تجاه افغانستان. و"أكدت أن دول المنطقة متفقة على مكافحة الارهاب و المخدرات في اطار التعاون ومع طالبان.

وجدد كاظمي قمي، أمس الاحد خلال لقائه الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في شؤون افغانستان داود سينيرلي، جدد تاكيده على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

كما قدم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان تقريراً عن الخدمات التعليمية والصحية والإنسانية في جمهورية الإسلامية الإيرانية للاجئين الأفغان المقيمين في إيران.

واعتبر كاظمي قمي أن تشكل حكومة شاملة و اجراء الحوار بين مختلف الاطياف في افغانستان هما الحل لمعالجة المشاكل السياسية في أفغانستان.

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كاظمي قمي: دول المنطقة متفقة على التعاون مع طالبان لمحاربة الإرهاب