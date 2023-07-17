طهران تعقد مؤتمراً لبحث آثار البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تعزيز الحوكمة

وقال عليرضا فخاري محافظ طهران: "أحد الأهداف المهمة للمؤتمر هو دراسة الحكم الإقليمي والتحديات المقبلة لتوزيع السلطات اللامركزية لاستخدامها في الأهداف المحددة. فضلا عن معالجة سياسة التنمية الإقليمية وكذلك كيفية إدارة تضارب المصالح في الحكم الإقليمي".

تناول المؤتمر خمسة محاور اساسية هي: التنمية الإقليمية والحوكمة في محافظات البلاد، اللامركزية والحوكمة الإقليمية، العدالة الجغرافية والعدالة الإقليمية والحوكمة الإقليمية، الأبعاد القانونية والحوكمة الإقليمية وبناؤها في المحافظات.

وقال حسن بختياري امين المؤتمر: "اذا اردنا ان نبين اهم خصائص هذا المؤتمر هي خلق الخطاب، وتعزيز الحكم الإسلامي، وتحديد النخب والخبراء في حكم البلاد، وخلق الأساس للتفاعل السياسي في مجال العلوم والحكم في البلاد".

كما اشار المشاركون الى اهمية ادراك مفهوم الحوكمة في البلاد ومعاييرها، المساءلة، الشفافية، المشاركة، آثار البيئة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في تعزيز الحوكمة، ودور أصحاب المصالح في حوكمة البلاد، ودورها الإقليمي والدولي، وآليات تطبيقها في مؤسسات البلاد، وأخيرا دور الحوكمة في التخطيط الإستراتيجي.

وافاد مراسل العالم في طهران: بان المؤتمر يهدف الى نشر ثقافة الحوكمة ومساعدة المؤسسات على فهم مبادئها وإدراك أهميتها في تنظيم وإدارة البلاد من خلال تطبيق مبادىء الحوكمة وتحديد عناصرها.

