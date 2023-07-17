شاهد.. ما وراء توقيت عقد مؤتمر باكستاني لدعم القضية الفلسطينية

العالم - مراسلون



في مقاربة بين القضية الحسينية والقضية الفلسطينية، نظم مجلس وحدة المسلمين وجمعية فلسطين باكستان مؤتمرا بعنوان، حسين مني« بحضور قيادات فلسطينية، للتعبير عن دعم باكستان المتواصل للقضية الفلسطينية.

وقال رئيس مجلس علماء فلسطين الشيخ اديب ياسرجي لمراسل قناة العالم: "نحن وفد الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين نزور باكستان بدعوة من مؤسسة فلسطينن باكستان، وهذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في ما بين المنظمات والجمعيات الأهلية التي تهتم بقضية فلسطين وبين الشعوب العربية والاسلامية والشعوب العالم، ونطلب من الشعوب ان تبقى متمسكة بالحق وان تبقى محافظة على مواقفها الشريفة في دعم القضية الفلسطينية".



لأن القضية الفلسطينية قضية إسلامية ودولية، فإن حلها أيضاً مسؤولية إسلامية ودولية، يؤكد المشاركون حيث قال رئيس مجلس وحدة المسلمين الشيخ راجا ناصر عباس جعفري: "فلسطين مسؤولية الجميع، كل الدول الإسلامية يجب أن تدعم فلسطين فعلاً وليس بالكلام فقط، تماماً كايران التي تدعم بالسلاح والتدريب، فهذا ما يحتاجه الفلسطينيون فعلاً لدحر الاحتلال وتخليص العالم من الغدة السرطانية "إسرائيل".

كما اكد الحاضرون على اهمية تدعيم قوة المقاومة لتعزيز الحضور العسكري بوجه الاحتلال الإسرائيلي ودحره عن الأراضي الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..