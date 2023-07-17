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قبل توجّهه إلى السعودية..

الرئيس التركي: أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب

الرئيس التركي: أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "نحن ضاعفنا في الآونة الأخيرة جهودنا الدبلوماسية لتمديد اتفاق الحبوب.

العالم-تركيا

وفي مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك باسطنبول قبل توجّهه إلى السعودية، أشار أردوغان إلى أنه "رغم التصريحات الرسمية اليوم، سنواصل جهودنا الدبلوماسية، والمساعي لتمديدها.. سيتواصل وزراؤنا ومسؤولونا مع المسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا".

ولفت إلى أنه "عند العودة من الجولة الخليجية سأتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث المسألة"، مضيفا: "أنا مقتنع بأن الرئيس بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب".

وأوضح أنه "تم حتى الآن تصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر اتفاقية البحر الأسود"، مؤكدا "أننا نبذل جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن "الأولوية في جولتنا الخليجية، هي للاستثمارات المشتركة، والفعاليات التجارية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن توقف صفقة الحبوب، مؤكدا إمكانية عودة روسيا إليها على الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

من جانبها قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت رسميا اليوم كل من تركيا وأوكرانيا والأمانة العامة للأمم المتحدة باعتراضها على تمديد "صفقة الحبوب".

وعلى الاثر، قفزت العقود الآجلة للقمح في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 12:09 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للقمح لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 3.82% إلى 683 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية).

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قبل توجّهه إلى السعودية.. الرئيس التركي: أنا مقتنع بأن بوتين يريد تمديد صفقة الحبوب

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