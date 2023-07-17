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اللواء باقري: دفاعاتنا الجوية في شمال غرب تؤدي مهامها في أعلى المستويات

اللواء باقري: دفاعاتنا الجوية في شمال غرب تؤدي مهامها في أعلى المستويات
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان مهمة قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني في منطقة شمال غرب البلاد تتم باستخدام كافة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي والراداري للجيش والحرس الثوري ومنظومات الدفاع الجوي لباقي الوحدات العسكرية، وفي اعلى المستويات.

العالم - ايران

موقف اللواء باقري جاء خلال تفقده منطقة الدفاع الجوي للجيش الايراني في شمال غرب البلاد، برفقة القائد العام للجيش الايراني اللواء السيد عبدالرحيم موسوي ، حيث زار الاقسام المختلفة لمنطقة الدفاع الجوي للجيش في شمال غرب، ومنها محطة الرادار في تبريز والمنظومات الصاروخية المنتشرة في تلك المنطقة، والرادارات الثابتة والمتحركة ، ومواقع جمع المعلومات ومنظومات الحرب الالكترونية، وجرى تقييم قدراتها العملياتية.

واضاف اللواء باقري ان منطقة الدفاع الجوي للجيش في شمال غرب البلاد تقوم بمهام الدفاع المؤثر والمستمر والمستدام عن سماء ايران.

من جانبه صرح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد على هامش هذه الزيارة التفقدية ان حراس الحدود الجوية للبلاد هم في اعلى مراتب الجهوزية وسيردون بصلابة على أي اعتداء.

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اللواء باقري: دفاعاتنا الجوية في شمال غرب تؤدي مهامها في أعلى المستويات

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