الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة قرب عزون شرق قلقيلية

إصابة 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة قرب عزون شرق قلقيلية
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

أصيب خمس مستوطنين اليوم الاثنين، جراء رشقهم بالحجارة قرب بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، فيما جرى نقل مستوطنة إلى مستشفى "مئير".

العالم- فلسطين

ووقعت الإصابات في صفوف المستوطنين على شارع 55 بالقرب من بلدة عزون، الواقعة إلى المنطقة الشرقية من قلقيلية.

وتسببت المواجهات إلى أضرار في عدد من مركبات المستوطنين، جراء رشقها أيضاً بالحجارة قرب بلدة عزون.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 10 أعمال للمقاومة، أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” ثلاث عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

روابط ذات صلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

"کتائب القسام" تتبنى عملية "كدوميم"والفصائل الفلسطينية تشيد بها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة قرب عزون شرق قلقيلية

كتيبة جنين تدعو للخروج بمسيرات غضب اليوم تنديدًا بالاعتقالات السياسية

لابيد: أمريكا لم تعد أقرب حليف لـ"إسرائيل"

اللواء سلامي: النجاح في الحرب الهجينة رهن بحضور الجماهير

اللواء باقري: دفاعاتنا الجوية في شمال غرب تؤدي مهامها في أعلى المستويات

لبنان: حركة "أمل" تندد بالموقف المخزي للبرلمان الأوروبي بشأن النازحين