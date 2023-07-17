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شاهد: وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره العماني بطهران

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء اليوم الاثنين نظيره العماني الذي بدا زيارة الى طهران .

العالم - ايران

وحظي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي ، الذي وصل طهران اليوم حظي باستقبال من قبل وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان ، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية .

وعقب مراسم الاستقبال بادر الوزيران الى عقد اجتماع واجراء محادثات ثنائية .

وقال وزير خارجية إيران في اللقاء ان العلاقات بين البلدين تشكل اليوم نموذجا ممتازا لعلاقات حسن الجوار القائمة على الصداقة والأخوة والاعلى من ذلك الصدق في مجال الدبلوماسية.

واضاف أمير عبداللهيان: اننا نشكر الجهود البناءة لسلطنة عمان في المساعدة على رفع الحظر الجائر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما نقدر جهودها للوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق النووي.

بدوره قال وزير خارجية عمان ان سلطنة عمان دائما ما تبنت سياسة حسن الجوار ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تبنت سياسة دعم أمن المنطقة والعالم.

وهذه هي الزيارة الثالثة لوزير خارجية عمان إلى طهران ابان الحكومة الحالية .

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