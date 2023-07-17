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واشنطن تحصن قواعدها العسكرية في سوريا.. ما الذي تحضر له؟

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

تتابع قوات الاحتلال الامريكي تسخين الأجواء السورية، على وقع محاولات لتحقيق خطوة ميدانية استباقية لمنع التضييق المتوقّع على حضورها العسكري غير الشرعي في سوريا، هذا التسخين في الشرق السوري، لاينفصل عن اجزاء التوتر بين واشنطن وموسكو حول الاستفزازات الامريكية في الاجواء السورية. 


القوات الامريكية التي نفذت عدة تدريبات عسكرية في ريف الحسكة وفي التنف في عمق البادية، تحاول استمالة العشائر العربية وتستمر في ارسال التعزيزات العسكرية الى قاعدتي حقل العمر وكوكينو في ريف دير الزور فيما يشبه عمليات تحصين عميقة لمنع أي هجمات من شأنها أن تلحق أضراراً كبيرة في صفوف قوات الاحتلال الأميركي.

ما يقلق واشنطن في هذه الايام هو رفض الوجود الأميركي في سوريا والذي يُعتبر إحدى أبرز نقاط التوافق بين دول مسار أستانا، وهذا الأمر يُفسّر حديث المسؤول في البنتاغون عن تكثيف الولايات المتحدة طلعاتها الجوية في غرب سوريا، وما دفعهم لتحصين قواعدهم غير الشرعية.

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