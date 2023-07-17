طهران تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق نووي مقابل التزام الأطراف الأخرى

وضمن تلك الاجواء تأتي زيارة وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي العاصمة طهران ولقائه بنظيره الايراني حسين أمير عبداللهيان. الزيارة تأتي بعد أخرى قام بها أمير عبداللهيان الى مسقط الشهر الماضي، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

من جهته اكد وزير خارجية عمان على عمق الروابط بين طهران ومسقط والعمل المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين.

وتؤكد طهران مرة اخرى امكانية التوصل الى اتفاق نووي في القريب العاجل، ولكن يجب على الولايات المتحدة أن تبدي إرادتها وعزمها في هذا المجال، وهي التي خرجت من اتفاق الفين وخمسة عشر بشكل احادي.

وتشدد طهران على ضرورة امتناع واشنطن عن القيام بأي خطوة تزعزع الأمن في المنطقة، وتحذر من أن التدخل في شؤون المنطقة ليس بناءً ويثير التوتر.

وشهدت الفترة الأخيرة تزايد الحديث عن إمكانية إحياء الاتفاق النووي. وفي هذا السياق، أكد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، في التاسع من تموز/ يوليو الجاري، أن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة لاستعادة خطة العمل المشتركة بما يخص الاتفاق النووي، وضمان تنفيذها بالكامل من قبل الجميع.

وكانت انتهت مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في خريف عام 2022. رافق تلك المفاوضات مناورات عدة من جانب الترويكا الأوروبية ازاء تنفيذ تعهداتها النووية، وهي تبذل قصارى جهدها لإخفاء حقيقة واضحة جداً وهي إن الاتفاق النووي له شركاء وأعضاء آخرون. بينما المطلوب منهم ابداء حسن النوايا وتجنب التوجهات الاستفزازية وغير البناءة.