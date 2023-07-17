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ضابط أمريكي سابق يوضح مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على المدى البعيد

ضابط أمريكي سابق يوضح مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على المدى البعيد
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال ضابط مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، بريان بيرليتيك، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إمداد قوات كييف بالقنابل العنقودية، دليل على عناده الإقرار بهزيمة كييف في ساحة المعركة.

العالم _ الأميرکيتان

وأوضح بيرليتيك، في مقال كتبه لصحيفة "غلوبال تايمز"، أنه بغية "الحصول على جائزة حماية "غرور وكرامة" واشنطن ولو بشكل مؤقت، وتأجيل الهزيمة الحتمية لأتباعها في كييف، سيحول بايدن أوكرانيا إلى فيتنام أو لاوس أو كمبوديا أو العراق، دولة مليئة بالذخائر العنقودية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة بسبب عدم مقدرتها على توفير احتياجات قوات كييف من القذائف المدفعية العادية، وأنها على استعداد لوضع أوكرانيا في هذه الخانة، بغية إدامة حربها بالوكالة مع روسيا، وحتى لا تعترف بهزيمتها.

وشدد على أن خطر الذخائر العنقودية لا يقتصر على المرحلة الراهنة وحسب في أوكرانيا، بل سيمتد إلى المستقبل البعيد، حيث ستقتل مخلفات هذه الذخائر مئات المدنيين العزل حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية مهما كانت نتيجتها.

وخلص إلى أن إرسال الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا لن يجعل قوات كييف أو الولايات المتحدة نفسها أقوى من الناحية العسكرية، كما لن يساعد البيت الأبيض في تحقيق أهدافه في أوكرانيا.

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ضابط أمريكي سابق يوضح مخاطر إمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على المدى البعيد

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