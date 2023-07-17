أمير عبد اللهيان: لن نجامل احدا على سيادة إيران واستقلالها ووحدة أراضيها

وأشار وزير الخارجية الإيراني في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني إلى ان الأشقاء العمانيون يبذلون دائماً جهوداً لإلغاء الحظر المفروض على إيران مؤكدا تقدير ايران لجهود عمان، بالقول: نقدر جهود عمان لتسهيل المحادثات لرفع الحظر .

قال امير عبداللهيان : نعتقد أن العلاقات بين دول الجوار في المنطقة يمكن توسيعها بشكل مستمر وسلس. هذا هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه منطقتنا اليوم أكثر من الماضي ، وهذا عمل يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. في منطقة الخليج الفارسي، يعتبر الاحترام المتبادل وحماية حقوق الدول وحل المشكلات على أساس الحوار والتعاون بانه المفتاح الرئيس للسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.

وقال: في هذا السياق ، تحدثنا اليوم وتبادلنا الآراء مع السيد وزير الخارجية العماني بشأن المبادرة التي اقترحتها إيران لاجتماع دول الخليج الفارسي الثماني بالإضافة إلى اليمن. خلال زيارتي الأخيرة إلى دول الخليج الفارسي الأربع ، شهدنا ترحيب سلطات هذه الدول بهذه المبادرة وتشكيل منتدى حوار تعاون إقليمي ، ونأمل أن نرى تنفيذ هذه المبادرة في مستبل.

واكد وزير الخارجية الايراني، ان تطوير العلاقات بين دول الجوار سيؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحول البيان الروسي مع دول الخليج الفارسي بشأن الجزر الايرانية الثلاث، قال عبد اللهيان: لا نجامل أحداً حول سيادة ووحدة أراضي واستقلال إيران.

واضاف: استدعينا السفير الروسي بعد البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص جزر إيران الثلاث.

واشار ان الايضاحات التي قدّمها السفير الروسي حول البيان الروسي الخليجي المشترك بخصوص جزر إيران "غير كافية".

من جهته اكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال المؤتمر ان: هناك تقارب كبير في كثير من القضايا مع إيران.

واكد وزير الخارجية العماني: يمكن حل سوء التفاهمات والخلافات في وجهات النظر من خلال الحوارات الصريحة والشفافة.

يتبع..