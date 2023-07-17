شاهد.. اي الدول التي شهدت اعلى موجة حر بالنصف الشمالي من الأرض؟

وكالة الفضاء الأوروبية قالت إن أوروبا قد تسجل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدا في جزيرتي صقلية وسردينيا الإيطاليتين حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى ثمانية وأربعين درجة مئوية.

إيطاليا تصدر إشعار تنبيه أحمر يضع 16 مدينة في حالة تأهب بما فيها روما وبولونيا وفلورنسا.

وفي إسبانيا، أعلنت الأرصاد الجوية الوطنية أن البلد سيسجل درجات حرارة عالية بمستويات غير طبيعية بالنسبة لهذا الموسم، مشيرة إلى أنها قد تتجاوز أربعة وأربعين درجة مئوية في مدينة قرطبة في الأندلس في الجنوب.

في الولايات المتحدة، توقّعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن تبلغ موجة الحر 'الواسعة النطاق وشديدة الوطأة' ذروتها في الولايات الجنوبية والغربيةk وسجّلت منطقة وادي الموت بولاية كاليفورنيا الأميركية، وهي واحدة من أكثر المناطق سخونة في العالم، درجة حرارة شبه قياسية وصلت إلى اثنين وخمسين مئوية.

آسيويا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية في بيان أن الحرارة سجلت الأحد مستوى قياسيا لمنتصف شهر تموز/يوليو بلغت اثنين وخمسين درجة مئوية في قرية سانباو في منطقة شينجيانغ في الغرب.

في اليابان، أصدرت السلطات تحذيرات لعشرات الملايين من سكانها من التعرض لضربة شمس في سبعة وثلاثين مقاطعة، بعدما سجلت درجات حرارة شبه قياسية في أجزاء كبيرة منها.

في مقابل موجة الحرّ، شهدت بعض أجزاء من آسيا هطول أمطار غزيرة. ففي كوريا الجنوبية، كافح عناصر الإنقاذ للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة، تسببت بفيضانات وانزلاقات تربة أودت بحياة عشرات الاشخاص في شمال الهند، خلفت الأمطار الموسمية بعد حر شديد 90 قتيلا.

