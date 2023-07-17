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البنتاغون: نرسل بارجة حربية ومقاتلات إف-35 وإف-16 للشرق الأوسط

البنتاغون: نرسل بارجة حربية ومقاتلات إف-35 وإف-16 للشرق الأوسط
الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بنشر طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-16 بالإضافة إلى البارجة الحربية "يو إس إس توماس هودنر" في الشرق الأوسط.

العالم-الامريكيتان

وزعمت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، الاثنين: "ردا على عدد من الأحداث المقلقة الأخيرة في مضيق هرمز، أمر وزير الدفاع بنشر المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" ومقاتلات إف -35 ومقاتلات إف -16 في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في المنطقة".

وأضافت سينغ "في ضوء هذا التهديد المستمر وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المياه المستقيمة والمحيطة".

وادعت أن هذا الأمر صدر بغية حماية المصالح الأمريكية وحرية الملاحة في المنطقة عقب محاولة إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط في المضيق في الـ 5 من يوليو الجاري وفتح النار على إحداهما، وهو اتهام رفضته طهران.

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