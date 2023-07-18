مسيرات غاضبة في غزة والضفة وبيروت رفضا للاعتقالات السياسية

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب موقع "فلسطين اليوم"، انطلقت المسيرات التي دعت لها سرايا القدس - كتيبة جنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً في مناطق مختلفة، منها: جنين (ساحة المخيم)، وطوباس (دوار الشهداء)، نابلس (دوار الشهداء)، طولكرم (دوار جمال عبد الناصر)، رام الله (دوار المنارة)، بيت لحم (مخيم الدهيشة)، الخليل (دوار ابن رشد)، أريحا (مخيم عقبة جبر).

وشارك في المسيرات والاحتجاجات جماهير حاشجة من حاضنة المقاومة وأهالي الشهداء وعوائل الأسرى في سجون الاحتلال وذوي المعتقلين السياسيين، الذين رددوا الهتافات المنددة بسياسة الأجهزة الأمنية، وحملتها المسعورة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة بالاعتقال والاستدعاء والتنكيل، ومطالبين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وأكد المشاركون على دعمهم وتأييدهم ووقوفهم بجانب المقاومة ومجموعات وكتائب الجهاد في عموم الضفة وعلى رأسهم كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس وجميع أبناء وكوادر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أحد القادة الميدانيين في سرايا القدس - كتيبة جنين، إن سبب نجاح وقوة الكتيبة هذه الحاضنة الشعبية القوية، وسنبقى نوجه بنادقنا لصدور الاحتلال، مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

وانطلقت مسيرات متزامنة في عدد من المناطق في مدن الضفة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة أمن السلطة، في محافظات رام الله ونابلس وطولكرم وطوباس، واندلاع مواجهات في بعض المناطق بين المتظاهرين وأجهزة الأمن.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بالاعتقال والمطاردة والاستدعاء بحق كوادر ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في عموم الضفة، دون الكشف عن أسباب هذه الجريمة المتواصلة بحقهم أو الإفراج عن المعتقلين.