حريق دمشق يشغل مواقع التواصل

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واستفاق أهالي دمشق علی حريق هائل شب في منطقة تضم ابنية تاريخية قديمة في شارع الثورة. وهرعت اكثر من احدى وعشرين سيارة اطفاء، للسيطرة علی الحريق الذي اقتصر علی الأضرار المادية.

اما في الولايات المتحدة فدعا نشطاء مواقع التواصل مدمني المخدرات الی الذهاب للبيت الأبيض لشراء المخدرات. وانتشرت هذه الدعابة بعد فضيحة العثور علی الكوكايين في البيت الابيض والتي تلتها فضيحتان تتعلق بالعثور علی الماريجوانا في البيت الابيض.

الكميات التي عثر عليها ترقى الى حد توجيه تهم فيدرالية في هذا الخصوص. لكن الملفت ان اي اتهام لم يوجه الى اي شخص حول الماريجوانا التي وجدت داخل مقر الرئيس الاميركي.

وفي سياق منفصل، الحرب بين شركتي تويتر وميتا تأخذ مسارات تصعيدية، بعد الإعلان عن تطبيق ثريدز الخاص بشركة ميتا المشغلة لفيسبوك، تويتر تحاول اغراء المستخدمين بالاموال.

الشركة اعلنت انها ستشارك الارباح التي توفرها الاعلانات مع اصحاب الحسابات. لكن تويتر وضعت شروطا للاستفادة من هذه التقديمات ومنها ان يكون الحساب مسجلا في خاصية تويتر بلو.

هذه الخطوة تعني بحسب المراقبين ان الحرب التكنولوجية بين الشركتين ستأخذ مسارا جديدا وربما تصعيديا.

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