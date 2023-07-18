القنابل العنقودية الأميركية والرد الروسي

العالم - باختصار

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر ان روسيا لديها مخزون كاف من القنابل العنقودية في ترسانتها، مؤكداً ان موسكو تحتفظ بحق الرد بالمثل في حالة استهداف القوات الروسية في أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

اما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد أكد ان روسيا لم تستخدم هذه القنابل في اوكرانيا لكنها سترد اذا ما استخدمت هذه الاسلحة ضدها.

في هذا الخضم اعلن البنتاغون الاميركي عن وصول أول شحنة من القنابل العنقودية الی أوكرانيا.

وأكد البنتاغون ان الشحنة تضم ذخائر عنقودية من امريكا ومن بلدان اخری في حلف الناتو.

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