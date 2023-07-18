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تصريح صحفي لـ'حركة فتح الانتفاضة' حول الاعتقالات السياسية للسلطة 

تصريح صحفي لـ'حركة فتح الانتفاضة' حول الاعتقالات السياسية للسلطة 
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

جاء في تصريح صحفي لحركة فتح الانتفاضة مساء الاثنين "وصلت موقع قناة العالم الاخبارية نسخة منه"، ان الحركة تدين الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد كوادر وعناصر المقاومة في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين المحتلة

ودعت الحركة في تصريحها الى ضرورة الافراج الفوري للمعتقلين السياسيين وتوفير الحماية لهم والى ضرورة الالتفات إلى ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات.

اليكم نص التصريح الصحفي لحركة فتح الانتفاضة:

ندين حملة الاعتقالات التي تشنّها أجهزة السلطة ضد كوادر وعناصر المقاومة في الضفة الغربية.
ندين ونستنكر الاعتقالات السياسية من قبل أجهزة أمن السلطة وما يتعرَّض له شعبنا ومقدّساتنا من إجرام وإرهاب صهيوني خطير وندعو بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين فوراً وتوفير الحماية لهم والالتفات إلى ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واعتداءات وتوحيد الجهود الوطنية الصادقة من أجل الرد على الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

وانها لثورة حتى النصر
حركة فتح الانتفاضة - فلسطين المحتلة

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تصريح صحفي لـ'حركة فتح الانتفاضة' حول الاعتقالات السياسية للسلطة 

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