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الرئيس التركي في جدة..

شاهد إجتماع ثنائي بين تركيا والسعودية.. ماذا دار بين أردوغان وإبن سلمان؟

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

عقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا في مدينة جدة غرب السعودية، التي وصلها أردوغان أمس بزيارة رسمية على رأس وفد.

العالم - السعودية

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إن اللقاء الثنائي بين أردوغان وبن سلمان جرى في قصر السلام بمدينة جدة بعيدا عن عدسات الصحافيين.

بدورها ذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، أن "ولي العهد والرئيس التركي عقدا جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا، وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".

وقد حضر جلسة المباحثات، من الجانب السعودي، وزير الخارجية فيصل بن فرحان، بالإضافة الى العديد من الوزراء

والشخصيات الحكومية والعسكرية.

كما حضر من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، عدد من أعضاء البرلمان التركي والشخصيات السياسية والإقتصادية في تركيا.

وفي وقت سابق من يوم أمس، وصل الرئيس التركي مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.

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