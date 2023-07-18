زيارة الوفد الوزاري اللبناني لدمشق متعثّرة

العالم-لبنان



وذكرت صحيفة الجمهورية اليوم الثلثاء بان اعتذار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب عن تَرَؤس الوفد المُفترض اتى ليزيد من الالتباسات التي تحيط بمهمته. وقد فتحَ الباب أمام اجتهادات عدة في تفسيره، خصوصاً انه تَرافقَ مع بيان البرلمان الأوروبي الذي أصَرّ على بقاء النازحين في لبنان، رغماً عنه.

وبينما أكد بوحبيب انّ انكفاءَه عن تَرؤس الوفد يعود إلى زحمة مواعيد وارتباطات على مفكرته الدبلوماسية في المرحلة المقبلة، اعتبر البعض ان هذا التفسير غير مُقنع وان موقف بوحبيب يعود بالدرجة الأولى إلى حسابات سياسية.

وفي السياق، اكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين انه سيطرح مسألة ذهاب الوفد الوزاري الى سوريا على جلسة مجلس الوزراء المقررة الاثنين المقبل، كاشِفاً انه طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء إدراج هذا البند على جدول أعمال الجلسة، وقال: آمُل في أن يوافق رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وإذا لم يفعل فإنني سأُبادِر الى طرح الأمر من خارج جدول الأعمال لأنه لم يعد جائزاً الاستمرار في إضاعة الوقت بينما البرلمان الأوروبي يحاول ان يفرض علينا أمراً واقعاً، وأن يجبرنا على إبقاء النازحين، في انتهاكٍ صارِخ لسيادتنا.

واكد شرف الدين: لن أتساهَل في متابعة ملف النزوح وفي الضغط لحسم مسألة ترتيب زيارة الوفد الوزاري الى سوريا في أقرب وقت ممكن، وأتمنى أن يحصل التجاوب المطلوب من ميقاتي والوزراء.

وشدّد على وجوب اختيار رئيس جديد للوفد مكان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي تّنحّى عن المهمة، لافتاً الى انه كان مُتردداً منذ البداية، ولا أريد أن أخوض في الأسباب الحقيقية والواضحة التي أملَت عليه الانسحاب، وما يهمني الآن هو تكليف وزير آخر بترؤس الوفد. وأنا سأقترح تسمية وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار او وزير الدفاع موريس سليم او وزير العمل مصطفى بيرم أو اي اسم آخر يتم التوافق عليه.

المهم ان يذهب الوفد الى دمشق وفي يده ورقة عمل، وان نتفق مع القيادة السورية، ونوقّع برتوكول العودة، ونتفاهَم على آليات وإجراءات محددة لتفعيل مسار إعادة النازحين.

وكشف شرف الدين انه سبقَ له ان اقترح على المسؤولين السوريين تنظيم يوم للعودة في كل شهر، تُمنح خلاله تسهيلات قصوى للعائدين مع مقتنياتهم على أن يكون من حق أيّ منهم الرجوع إلى لبنان في اليوم نفسه اذا وجد عراقيل او ضغوط تواجهه في بلده، موضحاً انّ دمشق أبدَت الاستعداد الكامل للتجاوب مع أي طرح يساهم في معالجة هذا الملف، "وتبقى تفاصيل يجب أن يَبتّ بها الوزراء المعنيون عندنا وعندهم".

واكدت أوساط حكومية لبنانية أن تنحي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، لن يؤثر على الخطة والقرار الذي سبق أن اتخذته الحكومة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن حلّ هذا الموضوع هو قيد البحث لإيجاد حل يسمح للجنة الوزارية باستمرار عملها.

وبينما ترفض المصادر الدخول في ما وصفته السجال"، اوضحت لـصحيفة الشرق الأوسط: إن اللجنة لا تزال قائمة، وهذا الموضوع هو قيد البحث، حيث إن الحل سيكون إما بتولي وزير آخر رئاسة الوفد أو أن تقوم اللجنة بعملها بشكل ثنائي، أي أن تعقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء المعنيين ونظرائهم السوريين.

وتنفي المصادر الحديث عن "عوائق سياسية"، وتقول: حدث تأخير في تحديد موعد الزيارة من قبل رئيس الوفد لأسباب واعتبارات لا نعرفها ونحترمها، وإن كان الوزير بو حبيب قد أوضحها في بيانه الأخير، لكن يمكننا التأكيد أن ذلك لن يؤثر على أي جهود ستبذل في هذا الإطار.