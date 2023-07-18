طهران تعتبر ايضاحات روسيا حول الجزر الثلاث غيركافية

العالم- مراسلون

وزير خارجيه سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي يصل الى العاصمة الايرانية طهران في زيارة وصفت بالمهمة.

فمن وجهة نظر ايران لعمان مكانة خاصة واحترام متميز، العلاقة مع عمان مهما ظهر منها فهو ليس إلا رأس جبل الجليد.

على مدار أعوام اعتبرت سلطنة عمان وسيطا تاريخيا في بناء علاقات وتسهيل مسارات وعودة قطيعات وبالتالي كلما زار مسؤول عماني ايران او العكس تعززت فكرة وجود انباء جديدة تتسيد المشهد الدولي.

اميرعبداللهيان اعتبر ان توطيد العلاقات بين دول الجوار بشكل مستمر هو ما تحتاجه المنطقة للتنمية المستدامة والأمن.

وقال أميرعبداللهيان:"تطوير العلاقات بين الدول المجاورة في المنطقة سيؤدي الى تعزيز الامن والاستقرار، لقينا ترحيبا من الدول المطلة على الخليج الفارسي بشأن مبادرة ايران للحوار الاقليمي بين هذه الدول اضافة الى اليمن".

وزير خارجيه ايران اراد ان يوصل رسالة واضحة وعارية عن اي مجاملة لروسيا، حيث قال لا نجامل احدا حول وحدة اراضي ايران وسيادتها الوطنية.

واضاف ان ايضاحات روسيا حول ما ورد في بيانها المشترك مع دول مجلس التعاون حول الجزر الايرانية الثلاث نعتبرها غير كافية ولا نتحمل تكرار مثل هذا النهج من قبل روسيا او اي طرف.

من جهته اكد وزير خارجية عمان على عمق العلاقات بين طهران ومسقط والعمل المشترك تجاه القضايا التي تهم البلدين.

اما المؤتمر الصحفي كما شمل طرح مواضيع وملفات مهمة غابت عنه ايضا مواضيع و ملفات مهمة مثل ملف المعتقلين التي تلعب مسقط دورا مهما في الوساطة فيه بين طهران والغرب والملف الاخر وهو المرتبط بالعلاقات الايرانية المصرية وملفات اخرى.

المزيد في الفيديو المرفق..