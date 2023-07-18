اللواء باقري: عدوّنا بالغ القساوة وهذا يحتم علينا الاحتفاظ بالجهوزية دوما

العالم - ايران

اللواء باقري الذي اشار في مستهل الاجتماع الى حادثة استشهاد احد عناصر التعبئة المدافعين عن الامن والنظم العام، على يد احد المخلين بالامن العام في مدينة تبريز (مركز محافظة آذربايجان شرقي) ان محافظة آذربايجان شرقي هي محافظة تاريخية هامة في ايران وقد لعبت دورا بارزا في الثورة الاسلامية واثناء الدفاع المقدس ( الحرب الصدامية على ايران في الثمانينات) والمراحل التاريخية اللاحقة، واضاف " هناك اجواء جهادية وثورية تتحلى بها قوات الحرس الثوري الموجودة في محافظة آذربايجان شرقي، ولذلك يجب علينا التمسك بهذه الروحية ورفع مستوى القدرات للتأثير على مجريات الامور في المنطقة ".

هذا وكان الشهيد التعبوي "امير حسين بور" قد جرح قبل ايام في تبريز على يد احد المخلين بالامن واستشهد بعد 4 ايام من اصابته بجروح في المستشفى وشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير صباح اليوم الثلاثاء في تبريز على اكف المواطنين وبحضور حشد من المسؤولين.