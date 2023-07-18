برلماني لبناني: لانتخاب رئيس لا ينصاع لاتصال هاتفي من سفارة أو لإملاءات خارجية

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كلام المقداد جاء خلال اطلاق التعبئة الرياضية في حزب الله بالبقاع وبالتعاون مع قسم "تحصين المجتمع اللبناني حملة تحت عنوان الرياضة وقاية من المخدرات في قاعة منشأة الإمام الخميني (قده) الرياضية في بعلبك شرق لبنان وأضاف: نشعر بالكثير من الامتعاض والأسف عندما نسمع أن سفيرة فرنسا تتحدث مع عسكريين وسياسيين في لبنان بما ورد في خطابها، مشددًا على أهمية أن ننتخب رئيسًا قويًّا لا يرتضي المهانة لوطنه وشعبه.

وحول الحملة، حذّر النائب المقداد من خطورة تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنّ "بعض الدراسات تشير إلى أن نسبة 60 % من طلاب الجامعات تعاطوا لمرة واحدة، أو أنهم من مدمني المخدرات، وهذا رقم صادم.

وتحدث عن إحصاءات أخرى تؤكد أنّ شخصًا واحدًا من أصل 20 شخصًا تعاطى المخدرات"، وسأل: هل يمكن لهكذا مجتمع أن تعلق عليه الآمال لقيادة وبناء البلد؟ وقال إن "المجتمع الذي يتجه نحو تدمير نفسه، يتطلب منّا أن نتكاتف جميعًا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة في بلدنا.

ولفت إلى أن أجرًا كبيرًا يُسجل لكل من يعمل على إنشاء وبناء مجتمع قوامه سلامة العقل والنفس والجسد، مؤكدًا أن قيادة حزب الله اتخذت قرارًا جريئًا بأن تخوض حربًا ضد هذه الآفة الخطيرة القاتلة في المجتمع".

ورأى المقداد أن هناك حملة عالمية لنشر الفساد والشذوذ من تجلياتها الترويج للمثلية والسعي لتشريعها في الكثير من الدول بالإضافة إلى تشجيع تعاطي المخدرات، مع التأكيد أن أغلب المثليين يتعاطون المخدرات، واعتبر أن هذه الهجمة ليست بريئة أو عفوية، بل تأتي ضمن مخطط استعماري جهنمي هدفه الفتك بمجتمعنا وتضييع شبابنا.