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أطباء كيان الاحتلال يعلنون إضرابا عاما اعتراضا على سياسة 'نتنياهو'

أطباء كيان الاحتلال يعلنون إضرابا عاما اعتراضا على سياسة 'نتنياهو'
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت النقابة الطبية في الكيان الاسرائيلي عن إضراب الأسبوع الجاري احتجاجا على خطة حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، والتشريعات التي تهدف إلى إلغاء صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية ضمن "حجة المعقولية".

العالم - الاحتلال

وحسب وكالى "معا" ليوم امس الاثنين، جاء ذلك استمرارا لسياسة الاحتجاجات والتظاهرات التي ضربت كيان "إسرائيل" على مدار الأسابيع الماضية وبالتحديد منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة نهاية العام الماضي، والإعلان عن التعديلات القضائية وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، حيث أعلن أطباء هذا الكيان المؤقت إضرابا عاما خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الإضراب في قطاع الصحة سيكون على شكل ساعات محدودة، دون تحديد موعد محدد للإضراب"، موضحة أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب في وقت لاحق"، في حين يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية في كيان "إسرائيل"، وستتوقف الكوادر الطبية خلاله عن العلاجات غير العاجلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة الإسرائيلية عن "يوم اسرائيلي" لمقاومة خطة التعديلات القضائية، تتخلله "أنشطة واسعة" في جميع أنحاء الكيان المحتل، من المقرر أن تبدأ مساء امس الإثنين.

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة ومتواصلة منذ إعلان الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو عن خطة التعديلات القضائية التي اعتبرتها المعارضة انقلابًا على المنظومة القضائية المعمول بها في إسرائيل، وانقلابًا على الديمقراطية.

وكانت التظاهرات تجددت مساء السبت الماضي للأسبوع الـ 28 على التوالي ضد الحكومة الإسرائيلية وذلك بعد ساعات قليلة من خروج بنيامين نتنياهو من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

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