كيان الاحتلال يستعد ليوم الاحتجاج الكبير

العالم - الاحتلال

ونقلت وكالة "معا" عن مواقع عبرية قولها باتمام التخطيط لإغلاق الطرق السريعة ومسيرات الاحتجاج والمظاهرات أمام الهستدروت والمحاكم ومحطات القطارات في جميع أنحاء الكيان المحتل.

ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة بنصب الحواجز في ساعات الصباح الباكر ، وبعضها مخطط له في ساعات المساء.

في الصباح ، من المتوقع أن تنطلق مسيرة لعدد من المنظمات الاحتجاجية في تل أبيب. في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تجري مظاهرات أمام الهستدروت في تل أبيب والقدس المحتل من أجل الضغط على رئيس الهستدروت ، أرنون بار ديفيد ، لإغلاق الاقتصاد احتجاجا على تعزيز القانون. وبعد ذلك من المقرر تنظيم مظاهرات أمام المحاكم .

وسيأتي المتظاهرون بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى خمس محطات قطارات في جميع أنحاء الكيان الاسرائيلي، حيث من المنتظر أن تجري مظاهرات على الأرصفة. وفي القطار لن يتم منع المستوطنين من دخول المحطات.

الساعة 20:30 من المتوقع أن تقام المظاهرة الرئيسة ليوم الاضطراب عند تقاطع عزريئيلي في تل أبيب. في المساء ، من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وقالت مصادر في المنظمات الاحتجاجية ، إن مظاهرات وإغلاق طرق متوقعة يومي الأربعاء والخميس ، إلى جانب أعمال احتجاجية أخرى