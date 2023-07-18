الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٧:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كيان الاحتلال يستعد ليوم الاحتجاج الكبير

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

من المنتظر أن تنظم المنظمات التي تقود الاحتجاجية ضد الانقلاب القضائي أو ما يسميه تحالف نتنياهو الثورة القانونية"يوم الفوضى" اليوم الثلاثاء للمرة الثانية هذا الشهر احتجاجا على مصادقة الكنيست بالقراءة الاولى على مشروع تقليص "حجة المعقولية" .

العالم - الاحتلال

ونقلت وكالة "معا" عن مواقع عبرية قولها باتمام التخطيط لإغلاق الطرق السريعة ومسيرات الاحتجاج والمظاهرات أمام الهستدروت والمحاكم ومحطات القطارات في جميع أنحاء الكيان المحتل.

ومن المتوقع أن تبدأ الشرطة بنصب الحواجز في ساعات الصباح الباكر ، وبعضها مخطط له في ساعات المساء.

في الصباح ، من المتوقع أن تنطلق مسيرة لعدد من المنظمات الاحتجاجية في تل أبيب. في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تجري مظاهرات أمام الهستدروت في تل أبيب والقدس المحتل من أجل الضغط على رئيس الهستدروت ، أرنون بار ديفيد ، لإغلاق الاقتصاد احتجاجا على تعزيز القانون. وبعد ذلك من المقرر تنظيم مظاهرات أمام المحاكم .

وسيأتي المتظاهرون بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى خمس محطات قطارات في جميع أنحاء الكيان الاسرائيلي، حيث من المنتظر أن تجري مظاهرات على الأرصفة. وفي القطار لن يتم منع المستوطنين من دخول المحطات.

الساعة 20:30 من المتوقع أن تقام المظاهرة الرئيسة ليوم الاضطراب عند تقاطع عزريئيلي في تل أبيب. في المساء ، من المقرر أيضا تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وقالت مصادر في المنظمات الاحتجاجية ، إن مظاهرات وإغلاق طرق متوقعة يومي الأربعاء والخميس ، إلى جانب أعمال احتجاجية أخرى

روابط ذات صلة

أطباء كيان الاحتلال يعلنون إضرابا عاما اعتراضا على سياسة 'نتنياهو'

للمرة الاولى...التطبيقات والمواقع الإلكترونية سيتم تعطيلها في فلسطين المحتلة

لابيد: أمريكا لم تعد أقرب حليف لـ"إسرائيل"

384 ألف مستوطن يتظاهرون .. ونتنياهو يسقط أرضاً فاقداً الوعي!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

القادمين لسوريا عن طريق منظمة الحج والزيارة الإيرانية.. بالوثيقة.. دمشق تسمح للزوار الايرانيين بتسديد أجور الفنادق بالليرة السورية

كيان الاحتلال يستعد ليوم الاحتجاج الكبير

شاهد بالفيديو.. اسقاط 28 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أطباء كيان الاحتلال يعلنون إضرابا عاما اعتراضا على سياسة 'نتنياهو'

شاهد بالفيديو.. كتيبة طولكرم تتبرأ من اعتقالات السلطة الفلسطينية للمقاومين

شاهد بالفيديو.. طهران تعتبر ايضاحات روسيا حول الجزر الثلاث غيركافية